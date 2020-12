Napoli, bevono in 15 al bar per festeggiare Natale: niente mascherine e musica. Locale chiuso 5 giorni

Alla faccia della zona rossa e del lockdown. Bevevano in quindici, in un bar, senza le mascherine e festeggiando il Natale tra musica e schiamazzi. È successo ieri sera a Napoli in un locale di via Cesare Rosaroll, dove sono intervenuti gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell'Ufficio Prevenzione Generale. Il titolare e gli avventori, tutti cittadini dominicani, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 ed il locale è stato chiuso per 5 giorni.

Sempre ieri sera in via Carbonara gli agenti dell'Upg hanno notato un negozio di telefonia in piena attività e alcuni avventori che, alla loro vista, si sono allontanati rapidamente. I poliziotti, una volta entrati, hanno sanzionato il titolare, un 42enne pakistano con precedenti di polizia, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 con la chiusura del locale per 5 giorni.

