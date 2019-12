Gran Sasso, trovati morti i due giovani alpinisti travolti da una slavina

Ultimo aggiornamento: 16:09

Tragedia sulle montagne dell'Abruzzo. Sono stati recuperati i corpi di due giovani scalatori precipitati sulla verticale dell'Anticima, ad alcune centinaia di metri in direzione del Rifugio Franchetti (2.433 metri). I due facevano parte di un gruppo di quattro alpinisti partiti ieri sera dai, in provincia di Teramo.L'allarme è stato dato verso le 9.30 da un ragazzo del gruppo. I quattro sarebbero stati travolti da una slavina e per due di loro non c'è stato scampo. Il resto del gruppo è stato messo in sicurezza dagli uomini del corpo nazionale di soccorso alpino. Uno dei ragazzi è stato portato al vicino rifugio, l'altro sta per essere raggiunto dai soccorritori.