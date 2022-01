Montagnier, il premio Nobel alla manifestazione No vax a Milano: un migliaio di persone in piazza

È partita da piazza XXV aprile, in zona Garibaldi a Milano, la manifestazione "no green pass" organizzata da Italexit, il movimento fondato dall'ex grillino Gianluigi Paragone, durante la quale è intervenuto anche Luc Montagnier, virologo francese insignito nel 2008 del Nobel per la medicina, diventato un punto di riferimento per tutta la galassia no vax per le sue posizioni negazioniste.

Almeno un migliaio i partecipanti all'appuntamento, che hanno anticipato i primi interventi con i soliti cori "no green pass" e "giù le mani dai bambini". Oltre all'intervento del premio Nobel è atteso il messaggio dal palco dello stesso Paragone, un collegamento con l'ex pilota di MotoGP Marco Melandri e con Robert Kennedy Junior, altra icona del popolo no vax. In piazza sono attesi anche alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano sospesi dal servizio.

«La salvezza dell'umanità e la fine di questa emergenza sarà nelle mani dei non vaccinati. Saranno i non vaccinati a salvare l'umanità», ha detto Montagnier sul palco della manifestaione. «Sui vaccini c'è stato un enorme errore di strategia - ha aggiunto-: contrariamente a quanto è stato detto inizialmente, questi vaccini non proteggono assolutamente e sta venendo fuori piano piano. Lo stanno scoprendo gli scienziati e gli stessi malati che il vaccino non funziona e invece di proteggere può favorire altre infezioni. All'interno di questi vaccini è contenuta una proteina tossica».

La piazza, che nel frattempo ha visto accorrere molte più persone rispetto alle mille dei primi interventi, ha poi tributato un boato al novantenne professore quando ha sottolineato la pericolosità dei vaccini per i bambini. «Ci sono tanti morti e numerosi giovani sportivi hanno problemi cardiaci importanti per colpa di questi vaccini. È un crimine assoluto dare questi vaccini ai bambini. Chiedo ai miei colleghi medici di fermare le somministrazioni con questo tipo di vaccino. Ne va di mezzo il futuro dell'umanità» ha detto fra gli applausi e le grida 'Montagnier' della gente. Infine Montagnier ha attaccato Draghi e Macron e le loro posizioni nette nei confronti dei 'no vax'. «Sono due persone e non sono abbastanza per movimentare il volere di un popolo, vi dovete svegliare. Approfittate delle prossime elezioni per dire il vostro parere. Viva la libertà» ha concluso.