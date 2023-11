Miocardite e pericardite: sintomi, cause e come si curano le infiammazioni legate al cuore

Cosa sono miocardite e pericardite? Quali sono i sintomi? Con la nuova campagna vaccinale contro Covid-19, se n'è tornato a parlare. Perché? In rari casi sono state riportate nelle persone che si sono vaccinate.

Gli esperti hanno sottolineato che si sono manifestati con forme lievi o comunque si erano risolti in modo favorevole. Ma vediamo cosa sono esattamente, quali sono le cause e come si possono curare.

Che cos’è la pericardite

La pericardite è l’infiammazione del pericardio. Cos'è? Si tratta della sottile membrana che avvolge il muscolo cardiaco, o miocardio.

I sintomi

Si manifesta con dolore al petto, ma possono anche insorgere sintomi come febbre non molto alta, tosse, sensazione di stanchezza o malessere generalizzato. La durata dei sintomi e dello stato infiammatorio può variare a seconda del tipo di pericardite, che può verificarsi in forma acuta, sub-acuta, ricorrente, o cronica.

Come si cura

I casi lievi possono risolversi in modo spontaneo, mentre i casi più gravi richiedono l’intervento terapeutico, che tipicamente consiste nella somministrazione di farmaci antinfiammatori, o, nel caso in cui l’infiammazione sia dovuta ad un’infezione batterica, di antibiotici. In caso di gravi complicazioni, come l’accumulo di liquido attorno al muscolo cardiaco (in gergo definito “tamponamento cardiaco”), può diventare necessario il ricovero in ospedale.

Che cos’è la miocardite

La miocardite, invece, riguarda l’infiammazione del miocardio.

Le cause

Fra le principali cause ci sono le infezioni virali, ma anche patologie autoimmuni come il lupus o l’artrite reumatoide.

I sintomi

Il sintomo più frequente è il dolore toracico, a cui possono associarsi febbre e fiato corto. A differenza della pericardite, in caso di miocardite è spesso necessario il ricovero in ospedale per scongiurare le complicazioni più gravi e assicurare al paziente un continuo e adeguato monitoraggio.