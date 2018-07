di Marco Ventura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il nuovo direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco «sarà scelto in base a una selezione pubblica. Ho firmato l’avviso. Scocca l’ora della trasparenza». Il ciclone Grillo, inteso come Giulia Grillo, ministro 5 Stelle della Salute, si abbatte sull’Agenzia guidata da Mario Melazzini. Ministro, perché un segnale così forte? «Vogliamo essere il governo del cambiamento non solo nelle parole ma nei fatti. Quell’incarico è il più importante che...