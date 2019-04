Milano, scontri al corteo per Ramelli tra l’estrema destra e la polizia: tre feriti Diretta

Sarebbero tre in tutto i feriti dopo gli scontri con la polizia al corteo in ricordo di Ramelli che è partito da piazzale Susa e al momento è fermo con la polizia in assetto antisommossa a bloccare i manifestanti. Oltre a quello portato via dall'ambulanza e colto da un malore dopo una caduta, altri due avrebbero riportato ferite alla testa: uno di loro sanguinava sul volto.



Il corteo resta bloccato. «Vogliamo andare a salutare il camerata Ramelli, un morto, uno dei nostri, cosa ca*** aspettiamo?». Così un militante di estrema destra, urlando contro la polizia, mentre il corteo pro Ramelli è fermo da quasi un'ora dopo le cariche della polizia contro i manifestanti che hanno sfidato il divieto della questura.



«È un nostro diritto», ribatte ad alta voce un altro militante, nel silenzio, fermo davanti agli agenti in tenuta antisommossa. Il corteo antifascista è al momento fermo in via Pascoli ma non ancora sciolto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA