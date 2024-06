Party Like a Deejay, le pagelle dei look: Emma Marrone scappata di casa (5), Angelina Mango sporty (6), Annalisa rimandata

Grande serata con Party Like a Deejay all'Arco della Pace di Milano. Sabato 8 giugno, in una serata sold out, sono saliti sul palco molti artisti che abbiamo amato anche a Sanremo 2024: Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Club Dogo, Emma, Gazzelle, Gaia, Geolier, Ghali, Irama, Mahmood, Rose Villain, Tananai, The Kolors.

Il colore prevalente degli outfit è stato il nero, ma non sono mancati sprazzi di colore, in alcuni casi un po' troppo azzardati. Per le donne, protagonisti indiscussi sono stati gli stivali alti fino al ginocchio o sopra le coscie, come nel caso di Emma, che li ha indossati di vernice rosso scarlatto.

Oggi, domenica 9 giugno la festa continua con Articolo 31, Meduza, Rhove, Dj Shorty, Zerb e il dj set di Tananai con Albertino, Bob Sinclar, Cosmo, Kungs e Sophie and the Giants dalle 20 in poi.

Ghali, raffinato e alla moda (voto 10)

Il più elegante e fashion. Capelli semi-raccolti, top senza maniche con frange argentate laterali e pantaloni neri larghi. Il rapper difficilmente ne sbaglia una grazie alla saggia e arguta presenza al suo fianco della celebrity stylist, Ramona Tabita. La professionista ha curato anche i look di Mariacarla Boscono (ex del cantante) e dell'attrice Simona Tabasco (comparsa nella seconda stagione della serie The White Lotus).





Gaia, estetica Y2K (7)

Gaia segue la moda Y2K con un body a maniche lunghe supersgambato e ampie da strega, che rientra perfettamente nella tendenza anni Novanta, e pantaloncini super corti all black. Gli stivali bianchi ricordano un po' quelli anni Sessanta e la performance è abbastanza scenografica: è sulle buone orme di Elodie.

Rose Villain, ispirazione Matrix (voto 7)

Rose Villain sembra aver rubato la scena a Neo di Matrix con giacca di pelle nera aperta sul davanti a rivelare una scollatura vertiginosa e una gonna lunga stile anni Novanta con zip aperta fin sotto alle mutande e spacco sul dietro, dello stesso materiale della giacca. Il tutto abbinato a stivali neri con zeppe platform. La cantante è famosa per le sue mise sopra le righe che la fanno assomigliare ad un manga o un anime (cartone giapponese) vivente.

Angelina Mango, sporty chic (6)

Col nero non si sbaglia mai, più o meno. La vincitrice di Sanremo 2024 ci ha abituato troppo a look stratosferici, come quello sfoggiato per Eurovision (in Etro by Marco De Vincenzo), e quando si veste quasi casual sportiva con un body supersgambato a maniche lunghe, catena d'argento al collo e pantaloni larghi (tutto Adidas) con scarpe platform ci delude un po'. Non c'era la magica mano dello stylist Nick Cerioni?

Emma, scappata di casa (voto 5)

Giubbino verde acido stretto in vita da nastri a corsetto sul davanti, vestitino rosa e bianco con stampa a zampette di gatto e cuissard (stivali alti sulla coscia) di vernice rosso scarlatto con tacchi a spillo. L'unisca scelta rischiosa sono gli stivali, il resto è da buttare, forse uno dei modi peggiori per richiamare le tendenze anni Novanta.

Irama, noioso (voto 5)

Irama si veste sempre di nero come una rockstar in pensione con maglietta a maniche lunghe nera, pantaloni di pelle nera stretti in vita da una cintura a borchie metalliche (a metà tra Bon Jovi e Vasco Rossi). Qualche volta ha degli sprazzi sexy ma sempre e comunque della stessa tonalità. Deve chiedere allo stylist Simone Rutigliano un po' di colore, che può essere altrettanto rock ed aggressivo!

Geolier, in outfit d'ordinanza (voto 5)

In completo sportivo di jeans Louis Vuitton e cappellino da baseball bianco e rosso il rapper napoletano non si è sprecato particolarmente nella scelta dell'outfit. Geolier, si sa, si affida di più alla potenza delle sue rime.

Gazzelle, sciatto (4)

Look da rapper un po' scialbo con supergiubbotto nero con tascone (e maglia oversize bianca sotto), pantaloncini larghi fino al ginocchio, calzini di spugna, sneakers bianche e gli immancabili occhiali da sole. Ha già abbandonato la stylist Arianna Beachi che lo vestiva a Sanremo o lei ha abbandonato lui?

Annalisa non fa impazzire (voto 4)

Giacca di jeans oversize tempestata di lustrini con pantaloncini corti e maglietta bianca (per quello che si riesce a intravedere sotto) per la cantante che, però, anche lei, ci ha abituato a look più complessi di una serata al parco con gli amici. Anche per lei stivali bianchi ma un po' più bassi rispetto a quelli delle colleghe.

Mahmood, vestito per un giro al supermercato (3)

Pure Mahmood non aveva particolare voglia di sembrare sofisticato quindi si è infilato una felpona con scollo a v semitrasparente sul davanti e dei pantaloni di pelle, senza troppo pensare. Il fatto di essere belli, però, non compensa con lo stile.

Tananai, clown (2)

Giacca oversize a doppio petto con bottoni grandi, canotta bianca sotto e pantaloni larghi di jeans, non donano al cantante, rendendolo sul palco una macchietta simile ad un clown.