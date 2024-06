Frecciarossa Venezia-Milano bloccato per oltre 5 ore: la sofferenza di anziani e bambini. Video choc di un padovano: «La gente sta per svenire»

È rimasto bloccato a Brescia per cinque interminabili ore, senza luce ed elettricità, un treno Frecciarossa (AV9748) che viaggiava da Venezia a Milano.

Il convoglio si è fermato per problemi tecnici sulla linea dell'alta velocità alle 19 di ieri, una volta superata la stazione di Brescia, all’altezza di Casirate d’Adda. L’odissea dei passeggeri si è conclusa solo a notte fonda.

Circolazione in tilt

Solamente dopo oltre due ore di distanza dal primo stop imprevisto, alle 21:30, Trenitalia ha inviato un locomotore di soccorso, ma il treno ha continuato a procedere molto lentamente fino a fermarsi nuovamente. I passeggeri hanno quindi dovuto attendere, assistiti con acqua e snack, l'arrivo di un altro treno verso le 23, il che li ha trasportati fino alla stazione Centrale di Milano.

La circolazione sulla linea è tornata regolare soltanto a mezzanotte e venti, dopo che il convoglio è rimasto bloccato per 4 ore nel Bresciano a causa di un guasto tecnico che ha provocato anche un’interruzione dell’elettricità a bordo con i conseguenti problemi alla ventilazione.

Il calvario dei passeggeri

Nei vagoni faceva molto caldo, stando alle testimonianze dei passeggeri. In tanti hanno avvertito disagi. «Siamo al buio da allora, senza aria condizionata e il caldo aumenta sempre piu», ha raccontato Giovanna, un medico che stava rientrando da un congresso. «Ci hanno dato acqua e snack, ma non possiamo scendere dal treno, né aprire le porte per far passare un po' d'aria», ha dichiarato la donna al Tgr Lombardia. «Abbiamo fatto chiamate a Trenitalia, carabinieri e ambulanze», ha scritto un altro su Whatsapp, «pazzesco. Una sofferenza vedere anziani e bambini al limite...».

Frecciarossa AV9748 da Venezia a Milano bloccato da 3h senza corrente né luce né aria a Treviglio. Trenitalia dà il treno con 10 minuti di ritardo. Passeggeri al buio e al caldo. Nessuno sa ora di arrivo a Milano. Mia figlia minorenne è su. @Corriere @matteosalvinimi @fsitaliane — l’Andrea (@oggioni_andrea) June 8, 2024

Il video choc di Devis Polello, padovano bloccato nel treno

«Sono salito a Venezia alle 16.48 dopo aver finito di lavorare, in verità son partito per raggiungere mia figlia a Milano per la recita di fine anno scolastico. Volevo farle una sorpresa, ma purtroppo ho aperto la porta di casa solo alle 1.30 di notte con un pianto. Per fortuna lei non era con me in quel viaggio infernale». Così ha raccontato al Corriere del Veneto Devis Polello, abitante di Piove di Sacco, nel padovano.

«Gravissimo quello che abbiamo vissuto per la mancanza di soccorsi durante le quattro ore in cui eravamo imprigionati al buio e al caldo. Il tutto a 100 metri dall’autostrada. Perché, mi chiedo, nessuno è venuto a soccorrere gli anziani e i bambini che stavano letteralmente soffocando in quel treno?», ha aggiunto il testimone.

Devis Polello ha documentato in prima persona il calvario vissuto a bordo del treno. Nel suo video diffuso su Facebook si notano i passeggeri letteralmente sfiniti dal caldo e dall'aria pesante. «La gente sta per svenire. Ci sono anziani, bambini. Una sola porta aperta. Abbiamo chiamato carabinieri, forse dell'ordine, ambulanze. Nessuno ci dà retta». Racconta lui stesso mentre scorrono le immagini riprese dal suo cellulare. E poi conclude: «È una vergogna pura».