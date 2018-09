di Valentina Errante

Tagliare sull'integrazione e investire in sicurezza e rimpatri. Alla vigilia della presentazione del decreto che sarà discusso in Consiglio dei ministri entro la prossima settimana, il sottosegretario agli Interni, Nicola Molteni, spiega un altro ingrediente della ricetta del governo sull'immigrazione: «Vorremmo eliminare la possibilità del gratuito patrocinio per i ricorsi in Cassazione sulle decisioni delle commissioni provinciali in merito alle domande di asilo». Poi rivela i risultati della circolare...