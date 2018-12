Salvini blocca nave Open Arms: «I nostri porti sono chiusi, la pacchia è finita»

Nuovo no del vicepremier Matteo Salvini a una richiesta di sbarco. «La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, ha raccolto 200 immigrati e ha chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta (dopo aver fatto giustamente sbarcare una donna e un bambino) ha detto di no - ha spiegato Salvini - La mia risposta è chiara: i porti italiani sono chiusi! Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita».