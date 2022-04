Meteo primo maggio, temperature in calo nel weekend: l'aria instabile dalla Scozia porterà rovesci e brevi acquazzoni

Il meteo del primo maggio segnerà un'inizio del mese piuttosto 'turbolento' da Nord a Sud a causa dell'arrivo di frequenti temporali che si alterneranno al sole per almeno una settimana. Il clima è ancora molto mite sull'Italia, è destinata a lasciare il passo ad un clima più fresco per l'avvio di una fase instabile che abbraccerà l'intero weekend.

APPROFONDIMENTI MONDO Colombia, "nuvole" di schiuma tossica nelle strade di... BOLOGNA Bufera di neve colpisce 15 boy scout sull'Appennino: tre ragazze... RIETI Vento forte e temporali in arrivo nel Reatino, scatta l'allerta... SALUTE Mascherine, le nuove regole in vigore dal 1° maggio

Previsioni meteo per il weekend, area instabile dalla Scozia

Il cambiamento sarà effetto dell'ingresso di aria più instabile proveniente dalla Scozia che già da domani provocherà qualche acquazzone sul Nord-Ovest, in estensione serale all'Alta Toscana. La domenica del primo Maggio sarà decisamente variabile, ma anche soleggiata; la maggiore probabilità di rovesci è al momento confinata al centro e parte del Nord, ma non si escludono brevi acquazzoni su tutte le aree a ridosso dei rilievi. Una prima proiezione per la prossima settimana vede per lunedì 2 maggio ancora qualche momento di instabilità sulle regioni adriatiche, poi tra martedì e mercoledì saranno possibili temporali pomeridiani da Nord a Sud.

Bufera di neve colpisce 15 boy scout sull'Appennino: tre ragazze finiscono in ipotermia. Gestore rifugio: «Li avevo avvertiti»

La situazione potrebbe peggiorare invece tra giovedì e venerdì con un ciclone verso il Centro-Sud: in questa fase, oltre ai temporali pomeridiani, di breve durata ed isolati, potremo avere anche delle piogge più diffuse e persistenti; un quadro diverso quindi da Giovedì in poi, comunque da confermare.

3bMeteo, temperature 1° maggio

Meteo sabato 30 aprile

Al nord: peggiora sul Nord-Ovest con acquazzoni sparsi, più soleggiato altrove. Al centro: nubi in aumento sull'Alta Toscana con rovesci serali. Al sud: soleggiato salvo velature tra Sicilia e Calabria. Domenica 1. Al nord: instabile con rovesci alternati al sole. Al centro: irregolarmente nuvoloso con rovesci su Toscana e Appennini. Al sud: rovesci in Sicilia, più sole altrove. Tendenza. alternanza di sole e rovesci fino a mercoledì, in seguito peggioramento con un probabile ciclone verso il Centro-Sud.