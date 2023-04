Meloni, malore per uno chef italiano a Londra: cade davanti al premier e viene portato via in ambulanza

Malore per lo chef di Giorgia Meloni. Fuori programma spiacevole per Giorgia Meloni nella sede dell'ambasciata d'Italia a Londra dove oggi si è tenuto il ricevimento con esponenti del mondo del business e della comunità italiana che ha suggellato una due giorni di visita ufficiale nella capitale britannica.

Cosa è successo

La presidente del Consiglio aveva appena imboccato la scalinata per raggiungere il piano superiore quando di fronte a lei e al ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, uno degli ospiti, un noto chef italiano attivo nel Regno, si è improvvisamente accasciato su un gradino toccandosi un braccio.

I soccorsi

Meloni si è fermata per accertarsi delle sue condizioni, mostrando subito un'espressione preoccupata. I soccorsi medici sono stati peraltro immediati: l'uomo alla fine è sembrato riprendersi, ma è stato comunque portato via con un'ambulanza da un'unità di operatori dotati di strumenti per l'assistenza cardiologica di emergenza. La premier, uscendo dalla sede diplomatica a conclusione dell'evento, ha poi chiesto notizie, è stata rassicurata e ha ringraziato il medico intervenuto per primo.