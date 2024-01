Maturità 2024, le materie della seconda prova: greco al liceo classico e matematica allo scientifico. Tutti gli indirizzi e le date

Sono state scelte le discipline della seconda prova scritta della Maturità 2024. Gli studenti del liceo classico dovranno cimentarsi con il greco, mentre quelli dello scientifico con la gatematica. Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo «Amministrazione, Finanza e Marketing», topografia per l'indirizzo «Costruzioni, Ambiente e Territorio». Queste alcune delle materie selezionate per la seconda prova, secondo quanto prevede il decreto firmato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Licei

Greco per il Liceo classico; Matematica per il Liceo scientifico, anche per l'opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all'opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Istituti

Economia aziendale per l'indirizzo «Amministrazione, Finanza e Marketing» (Economia aziendale e Geo-politica nell'articolazione «Relazioni internazionali per il marketing») e Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo Turismo; Topografia per l'indirizzo «Costruzioni, Ambiente e Territorio»; Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell'indirizzo «Informatica e Telecomunicazioni»; Progettazione multimediale nell'indirizzo «Grafica e comunicazione»; Trasformazione dei prodotti per l'articolazione «Produzioni e trasformazioni» degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l'articolazione «Viticoltura ed enologia»).

Date e modalità d'esame

L'Esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione si svolge secondo la struttura definita dal decreto legislativo 62/2017: una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di mercoledì 19 giugno 2024; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio (per i Professionali delineati dal d.lgs.

È prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia). Per conoscere le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni è disponibile un apposito motore di ricerca.