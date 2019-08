Salvini contestato a Soverato, black out al comizio: «Hanno danneggiato l'impianto»

Danneggiare un bene pubblico o privato non è buona educazione, se vanno lì a rompere con la violenza quello che non è loro...se sono arrivati al punto da danneggiare gli impianti elettrici vuol dire che la nostra battaglia la stiamo vincendo». Lo dice Matteo Salvini a Soverato, dopo essere stato costretto a interrompere il suo comizio per un black out all'impianto elettrico.

Un improvviso guasto alle luci ha costretto il ministro dell'Interno Matteo Salvini ad interrompere temporaneamente il suo intervento. I contestatori ne hanno approfittato per far sentire ancora più forte le loro grida che Salvini ha «diretto» dal palco come un direttore. Alla ripresa, Salvini ha detto che un «cretino ha danneggiato l'impianto audio ed è stato bloccato e identificato» dalle forze dell'ordine. «Se questo è il modo di agire dei nostri contestatori è evidente che abbiamo già vinto».