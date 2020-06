Mattarella a Conte: «Sull'uso dei fondi Ue servono risposte concrete e rapide»

«Sull'uso dei fondi Ue per la ripresa economica dopo l'emergenza sanitaria servono risposte concrete e rapide». Lo si è appreso al Quirinale al termine dell'incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il governo in vista del Consiglio Ue.

La riunione odierna è stata dedicata al negoziato in corso - che proseguirà venerdì in teleconferenza- sulla proposta Recovery (Next Generation Eu) e Quadro finanziario Pluriennale 21-27. Durante l'incontro si è accennato agli altri due punti all'odg di venerdì: trattati di Minsk e trattative con Uk dopo la Brexit.

Ultimo aggiornamento: 15:40

