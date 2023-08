Marta Fascina non esce più da Arcore, gli amici: «Vive immersa nel lutto, non ha superato la morte di Berlusconi»

Impossibile levarsi dalla mente i suoi occhi persi nel vuoto il giorno del funerale di Silvio Berlusconi. Marta Fascina disperata che guarda la bara, la compagna che Silvio ha sposato simbolicamente e che gli è rimasta accanto fino all'ultimo respiro vive ancora «immersa nel lutto», raccontano alcuni amici della donna al Corriere della Sera.

Da quando il leader di Forza Italia non c'è più, la Fascina non si da pace.

Il messaggio su Whatsapp

Scomparsa dalle scene (anche quelle politiche) qualche giorno fa è riapparsa virtualmente su Whatsapp dove ha condiviso uno stato che sembra inviato a Berlusconi: «Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque…. Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a congiungersi. Mi manchi amore mio, Diooooo se mi manchi!”.

Dove vive

L’onorevole Fascina si trova sempre a Villa San Martino. Al momento da sola, senza amici e familiari, che pure nel corso dell’ultimo mese e mezzo sono stati presenti. Con lei c’è il cane Dudù, lo storico amico a quattro zampe del Cavaliere che ormai lei considera «il mio cane». Non ha in programma alcuna vacanza né ha in mente di allontanarsi da Arcore. Anzi. Dal giorno del funerale di Silvio Berlusconi la compagna del Cavaliere non avrebbe mai più varcato il cancello della villa di Arcore, chiusa nel suo dolore.

Gli amici

Pochissimi contatti col mondo esterno, pochissimi interlocutori politici (ha sentito qualche volta Antonio Tajani, qualche volta anche Matteo Salvini); a parlarci quotidianamente sono i suoi genitori, i figli di Silvio Berlusconi («Li sento tutti indistintamente, sia i più grandi che i più piccoli», ha spiegato in privato) e qualche amico, racconta il Corriere. Alcuni confessano di essere «preoccupati» per Fascina. «Non riesce a venire fuori da questa situazione, non riesce a farsi una ragione della morte di Berlusconi».