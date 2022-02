M5s, per il tribunale di Napoli inefficaci le modifiche allo statuto e l'elezione di Conte. «Cariche azzerate»

Grane per il Movimento 5 Stelle. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il Tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha modificato il suo statuto e “incoronato” Giuseppe Conte come presidente dei pentastellati. I provvedimenti (che risalgono rispettivamente al 3 e al 5 agosto 2021) sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di «gravi vizi nel processo decisionale», in primis l'esclusione dalla votazione di oltre un terzo degli iscritti e il conseguente mancato raggiungimento del quorum, nell'ambito del processo intentato da un gruppo di attivisti del Movimento, difesi dall'avvocato Lorenzo Borrè. Tra i militanti: Steven Hutchinson, Renato Delle Donne e Liliana Coppola, i quali hanno presentato il ricorso supportati da centinaia di attivisti che hanno contribuito al pagamento delle spese legali.

L'ordinanza

«Allo stato degli atti è emerso che le delibere assembleari impugnate appaiono invalide. In via assorbente, emerge che la delibera assembleare di modifica dello stato dell'Associazione Movimento 5 Stelle del 3 agosto 2021 è stata adottata in assenza del quorum richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis a tale data». È quanto si legge nell'ordinanza - visionata dall'Adnkronos. «Ai sensi dell'art. 6 dello statuto allora vigente, in prima convocazione l'assemblea indetta per la modifica dello statuto dell'associazione poteva deliberare soltanto “qualora vi abbia partecipato almeno la maggioranza assoluta degli iscritti».

«Poteva essere introdotta una restrizione alla partecipazione alle assemblee rispetto agli iscritti da meno di 6 mesi, ma con regolamento adottato dal comitato di garanzia, su proposta del comitato direttivo. Agli atti invece risulta che l'assemblea del 3 agosto 2021 è stata indetta con l'esclusione degli iscritti da meno di 6 mesi sulla base dell'art. 4 dello statuto che disciplina le modalità con cui l'associazione effettua le consultazioni degli iscritti, che alla lett. c) prevede espressamente l'esclusione degli iscritti da meno di sei mesi. E ciò in assenza di un “regolamento adottato dal Comitato di Garanzia, su proposta del Comitato direttivo”, come risulta dall'istruttoria processuale», si legge ancora nel provvedimento.

Legale attivisti: ora voto per direttivo

«Ora il M5s dovrà procedere in conformità di quanto annunciato da Grillo il 29 giugno 2021, con la votazione per la nomina del comitato direttivo sulla piattaforma Rousseau, anche in conformita di quanto deliberato dagli Stati generali novembre nel 2020». Ne è certo Borré.

«Ogni altra fuga in avanti potrebbe andare incontro all'esito di oggi - spiega all'Ansa l'avvocato -. Questa decisione arriva già in sede di reclamo, quindi non è ulteriormente reclamabile, e gli effetti sono validi fino alla decisione di merito, sempre davanti al Tribunale di Napoli: è fissata un'udienza sulla competenza territotriale, ma qualunque decisione non investirebbe l'efficacia del provvedimento di oggi». I tre ricorrenti, sottolinea il legale, hanno agito in rappresentanza di diverse centinaia di iscritti che hanno sostenuto il pagamento delle spese legali con una raccolta di fondi attraverso una piattaforma ad hoc.