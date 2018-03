di Sara Menafra

Documenti falsi per i jihadisti, barconi per il passaggio in Italia: la procura di Roma ha arrestato cinque persone perché collegate alla rete di contatti di Anis Amri, il terrorista di Berlino, ucciso a Sesto San Giovanni. L’operazione della polizia è iniziata questa mattina presto tra Roma e Latina, su ordine del gip Costantino De Robbio. Cinque le ordinanze di custodia cautelare notificate al palestinese Abdel Salem Napulsi, già detenuto nel carcere di Rebibbia, e a quattro tunisini residenti a Napoli e nel casertano, mentre sono scattate le perquisizioni nella zona di Latina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA