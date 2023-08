Tredicenne ruba smartphone in spiaggia in Costiera Amalfitana e rischia il linciaggio: salvato dai vigili

Un tredicenne ha rischiato il linciaggio su una spiaggia di Vietri sul Mare, in Costiera amalfitana.

Lo riferisce il quotidiano La Città: il tutto è successo giovedì scorso, quando il tredicenne, ritenuto responsabile del furto di zaini e smartphone, è stato scoperto e malmenato dai bagnanti. Per salvarlo è dovuta intervenire la polizia municipale.

La dinamica

Due agenti che stavano controllando spiagge e lungomare hanno notato il ragazzo a terra, circondato da una decina di persone che lo picchiavano, e sono dovuti intervenire per salvarlo. «È stato un vero e proprio linciaggio – ha spiegato un bagnante a Napoli Today - e sinceramente se non fossero intervenuti i vigili urbani non so come sarebbe finita per quel ragazzo. Ovviamente non giustifico i furti, ma da qui a farsi giustizia da soli come gli animali ce ne passa».

Con l'arrivo dei vigili gli aggressori si sono in principio giustifiati indicando il ragazzo come autore di alcuni furti, poi dileguati.