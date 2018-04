L'Aquila, nove anni dopo: una fiaccolata per ricordare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nove anni fa il terremoto più distruttivo all'Aquila. Ora si pone il problema di saper andare oltre la fiaccolata (prevista per stasera) con un museo della memoria e un monumento commemorativo. A nove anni da quella maledetta notte i componenti dell'associazione familiari delle vittime: Antonietta Centofanti e Vincenzo Vittorini chiedono fatti al sindaco Pierluigi Biondi che annuendo, rilancia anche sulla necessità di creare una sorta di cartellone unico per il sei aprile mettendo insieme le iniziative dei comitati e quelle istituzionali. «Il 6 aprile è di tutti, per questa ragione sono stati inviati anche tutti i sindaci del cratere» ha spiegato. Sindaci che prenderanno parte alla fiaccolata prevista per questa sera dalle 22.30 lungo via XX settembre. Va oltre l'assessore di Cosimo proponendo un cartellone unico e partecipato per il 2019, decimo anniversario del sisma. «Queste manifestazioni devono essere l'occasione per la comunità di tornare insieme a prescindere dai colori politici – spiega - La città è una grande famiglia. Tenendoci per mano si elabora il lutto».