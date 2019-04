L'Aquila, a 10 anni dal sisma: la ricostruzione a metà per la fretta dei politici

di Mauro Evangelisti

Dieci anni dopo il sisma metà del centro storico dell'Aquila è ancora un cantiere; le frazioni, a partire da Onna, aspettano la fine del lungo percorso della ricostruzione. Dieci anni dopo circa 9.000 cittadini dell'Aquila vivono nei palazzi delle new town, i quartieri costruiti a tempo di record dopo il terremoto, che dovevano essere liberati una volta completata la ricostruzione. All'Aquila non c'è stato né il presto, né il bene; la burocrazia, che non è per forza il male...