Le isole minori Covid-free spaccano gli operatori del turismo, suscitano le invidie di Sardegna e Sicilia, agitano le Regioni e i sonni degli assessori al Turismo di altri territori. Come quello dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini, secondo cui in questo modo si favoriscono alcune destinazioni a scapito di altre, scatenando una competizione tra territori che non va a beneficio del Paese. Come se ne esce? «Il piano per le isole Covid-free...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati