Incidente in A1 tra Ceprano e Frosinone, coinvolta la scorta del leader M5S Conte

Incidente in autostrada nella tarda mattinata di oggi, 21 giugnio, tra i caselli di Frosinone e Ceprano. Nell'impatto è rimasta coinvolta un'auto di scorta all'ex premier Giuseppe Conte. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi. Solo ripercussioni alla circolazione autostradale, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Frosinone, diretti dal vice questore aggiunto Stefano Macarra.