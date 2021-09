Per l’obbligo del Green pass nelle aziende, quindi, ormai è solo questione di giorni, un paio di settimane al massimo. Anche i sindacati, dopo le resistenze delle settimane scorse, sono d’accordo: purché sia introdotto con un decreto; si chiarisca bene che il costo dei tamponi per i lavoratori non vaccinati non sia a carico degli stessi; e purché il mancato lasciapassare non sia motivo di licenziamento. Paletti che Cgil Cisl e Uil hanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati