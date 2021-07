Sul principio sono tutti d’accordo. O quasi. Estendere l’uso del green pass ad altri settori, dopo matrimoni, stadi, visite alle Rsa, serve per evitare nuove chiusure e restrizioni ora che la variante Delta si fa sempre più aggressiva: più 61% di positivi in una settimana, secondo la fondazione Gimbe. In più, un uso ampio del codice Qr sarebbe indispensabile per spingere la campagna vaccinale che sta arrancando: meno 73% di prime dosi in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati