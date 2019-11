La Cei chiede a Conte di non fare tagli al Fondo per l'editoria, settimanali diocesani a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – I vescovi chiedono al governo Conte di non fare tagli al fondo per l'editoria. A chiedere sostegni per i settimanali diocesi è la Cei che si fa portavoce della preoccupazione dei 180 fogli diocesani messi in crisi dalla spending review intrapresa con il precedente governo.«I Vescovi italiani chiedono che venga mantenuto il sostegno a favore di questi presidi. È in gioco il pluralismo dell’informazione! L’obiettivo, ricordava il Presidente Mattarella ricevendo al Quirinale il Consiglio nazionale della Federazione, è contribuire a mantenere la formazione di coscienze libere (...). Non possiamo non fare nostre queste parole. E rilanciarle con fermezza, insieme alla preoccupazione per le consegne postali. Sono “angosce” che gravano sul lavoro di tanti» ha detto monsignor Stefano Russo.