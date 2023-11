Giulia Cecchettin, l'aula del Senato vuota durante esame del disegno di legge contro la violenza alle donne

L'esame del disegno di legge del governo contro la violenza alle donne si svolge in un'Aula di Palazzo Madama semideserta. Quasi vuoti gli scranni di maggioranza e opposizione. Ai banchi del governo è seduta solo la ministra per le Pari Opportunità Eugenia Roccella.

L'aula semivuota, la denuncia sui social

Presenze numerose solo nella tribuna riservata agli ospiti dalla quale assiste ai lavori una scolaresca di Colle val d'Elsa.

Schlein chiama Meloni: «Lavoriamo su prevenzione»

«La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiamato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alla possibilità di trovare un terreno comune per far fare un passo avanti al Paese sulla prevenzione della violenza di genere». Lo comunica il Pd. «La violenza di genere è strutturale, non basta la repressione - domani sarà approvata una legge se non si fa la prevenzione - se non rendiamo obbligatoria l'educazione al rispetto. Senza un lavoro culturale non fermeremo la mattanza, serve l'educazione, la cultura e bisogna agire dentro le scuole». Ha detto Elly Schlein nella relazione alla direzione Pd, ricordando: «ho sentito Meloni». Almeno «sul contrasto alla mattanza lasciamo da parte l'aspro scontro politico, proviamo a far fare un passo in avanti al Paese. Approviamo una legge che renda obbligatoria l'educazione al rispetto all'affettività»

Ministro Roccella presenta il ddl

«È una bella pagina scritta insieme, in uno spirito di condivisione e leale collaborazione, a iniziare dai ministri che hanno firmato con me il ddl. Questa legge introduce misure che possono fare differenza tra la vita e la morte. Sui femminicidi c'è una vera condivisione». Lo ha detto il ministro per le pari opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella, intevenendo in Aula in Senato. «Dobbiamo - aggiunge - proseguire con questo metodo, abbiamo tenuto conto di chi sul tema aveva maturato esperienza, dall'esperienza della scorsa commissione sul femminicidio». «Oggi con i ministri interessato abbiamo presentato i progetti presentati per la scuola, per l'informazione nelle scuole», ha ricordato Roccella. «Quello di oggi -assicura- è un primno passo, importante, ringrazio ancora tutti».

L'intervento di Malpezzi (Pd)

«Spero che il ministro Valditara, che in contemporanea a questo nostro dibattito sta facendo una presentazione in una delle sale a fianco all' Aula, tenga conto che c'è un lavoro già fatto, perché quelle linee guida sono state reinterpretate da un lavoro, sempre all'unanimità, che la Commissione femminicidio della scorsa legislatura ha portato a casa». Lo ha detto la senatrice del Pd, Flavia Malpezzi, intervenendo in Aula, al Senato. «Mi dispiace -aggiunge- quando invece, magari, ci si vuole intestare una battaglia e non si tiene conto che non si è all'anno zero e allora forse quel patrimonio di lavoro viene dimenticato. Ma se terminano le legislature non terminano anche gli spiriti con cui i parlamentari di quelle legislature, anche all'unanimità, hanno lavorato per portare a casa dei provvedimenti».