Gino Paoli: «Serve subito un’opera come la Gronda, organizzerò un concertone per la città»

di Marco Molendini

Gino Paoli, genovese profondo che la sua città non l’ha mai voluta lasciare, la pensa così sul dramma del ponte Morandi, con una frase semplice: fatti non parole. «Le polemiche non servono a nulla. Del ponte – sostiene – se ne parlerà tanto per un po’ e poi, dopo tutta la passione che si è scatenata, ci si dimenticherà di tutto. Succede sempre così, da noi. Per questo sto pensando che bisognerà fare qualcosa». Gino, che cosa? «Sto pensando magari...