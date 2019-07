Treni sospesi tra Roma e Firenze. Incendiata cabina elettrica, Fs: «Atto doloso». Ritardi fino a tre ore

«Dai primi accertamenti, il principio d'incendio agli impianti che gestiscono la circolazione dei treni è stato causato da un atto doloso ad opera di ignoti», dice Biserni.

È l'incendio di una cabina elettrica dell'Alta velocità all'altezza della stazione di Rovezzano, alla periferia di Firenze ad aver bloccato la linea ferroviaria tra Roma e Firenze. Sul posto, oltre alla Polfer, ci sono anche gli uomini della Digos e la polizia scientifica.

Nodo di #Firenze: circolazione sospesa per accertamenti Autorità Giudiziaria. https://t.co/pa1B3Etzid — FSNews (@fsnews_it) 22 luglio 2019

Fortissimi disagi per i viaggiatori a causa della sospensione del traffico ferroviario nel nodo di Firenze per rilievi dell'autorità giudiziaria legati a un principio di incendio in un tombino e cabina dell'impianto di alimentazione. Per i treni, a quanto si apprende da Fs, la sospensione della circolazione ha causato ritardi fino a 180 minuti.

Dalle 5.10 è sospesa la circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria, con ampie ricadute sul traffico ferroviario tra le due città. Ne dà notizia Rfi. «È in corso - prosegue la nota - la riprogrammazione del traffico ferroviario. Sul posto sono presenti le squadre tecniche di RFI e le Forze dell'Ordine». A causa della sospensione della circolazione, si registrano pesantissimi ritardi sia per i convogli sia da nord - Milano e Bologna - che da sud - Napoli. Ferrovie dello Stato, a voce di Stefano Biserni, parla di «atto doloso».Spiegaattraverso una nota: «In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con limitazioni e cancellazioni. Sul posto stanno operando le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana per il ripristino della piena funzionalità dell'infrastruttura. I viaggiatori sono costantemente informati sia bordo treno sia nelle stazioni».