Focolaio su una nave da crociera a Marsiglia, due famiglie positive: «Ha fatto scalo in Spagna e Italia»

Un piccolo focolaio a bordo. Sei casi di Covid-19 nell'ambito di due famiglie e altrettanti casi di contatto sono stati rilevati - e subito posti in isolamento - su una nave da crociera che ha attraccato oggi a Marsiglia, nel sud-est della Francia, dopo una settimana di viaggio con scali in Spagna e in Italia. La compagnia Costa Crociere, ha specificato che questi passeggeri facevano parte di un gruppo di 180 turisti e che tutti erano stati sottoposti a test antigenici risultati negativi al Covid-19, una settimana fa, al momento dell'imbarco a Marsiglia a bordo della Costa Smeralda, una nave con una capacità di circa 6.000 persone ridotta al massimo del 70% come misura precauzionale contro il virus.

Mini cluster sulla Costa Smeralda, il protocollo

Come previsto dal protocollo sanitario, a metà percorso della crociera è stato effettuato un secondo test sui passeggeri ma è stata una persona febbricitante a far scattare l'allarme e il suo entourage è stato subito sottoposto a sua volta a test, ha spiegato Costa Crociere. Le persone risultate positive e i casi di contatto individuati non sono scese durante lo scalo effettuato in Italia e poste invece in isolamento in una parte dell'imbarcazione appositamente predisposta fino al rientro a Marsiglia, dove sono state trasferiti nelle loro abitazioni. L'Agenzia regionale della sanità (Ars) dal canto suo ha affermato in un comunicato che la compagnia di crociera ha confermato l'isolamento di questi passeggeri «nel momento della scoperta della loro positività» e «di aver attuato in sicurezza lo sbarco di queste persone al loro arrivo a Marsiglia».

