Vaccino, Figliuolo: «Prossima settimana si arriverà all'80% di copertura. Domani riunione Ema su terza dose»

«Sono a quota 42,7 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 79% dei vaccinabili. Nella prossima settimana si arriverà all'80%». Lo ha detto il commissario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, a 'Che tempo che fa' su Rai 3.

Figliuolo: convincere gli indecisi

«Dobbiamo convincere ed informare bene gli indecisi, c'è una fetta che può essere convinta», ha aggiunto. Gli esperti ribadiscono che la «vaccinazione difende per oltre il 96 per cento dall'ingresso in terapia intensiva e dalla morte». «La terza dose? Bisogna fare l'Rna, anche chi ha fatto Astrazeneca». Per convincere militari e forze dell'ordine a vaccinarsi «stiamo pensando ad iniziative. La Polizia l'11 ed il 12 fa l'open day, io ho parlato col ministro della Difesa e faremo open day anche per i militari».

Terza dose, domani riunione Ema

«Domani si riunirà l'Ema (l'Agenzia europea per i medicinali) e dirà qualcosa sulla terza dose. Sappiamo che in Usa la stanno facendo dagli over 65 e anche in Francia, noi aspettiamo il 4 e poi daremo indicazioni: le dosi ci sono e andremo spediti. Sto aspettando cosa dicono gli scienziati». Ha detto Figliuolo sulla possibilità di allargare la platea dei destinatari della terza dose di vaccino anti-Covid.