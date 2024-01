Crolla tutta la famiglia Ferragnez: Fedez perde 108 mila follower, Valentina Ferragni 22 mila. «Cresce invece Balocco»

Sono 216 i follower che dal 14 dicembre, giorno dell'esplosione dello scandalo Pandoro, hanno abbandonato il profilo di Chiara Ferragni, parliamo di circa lo 0,7% della sua fanbase. Ma il crollo di seguaci secondo i dati dell'Osservatorio Arcadiacom.it ha riguardato anche altri membri della famiglia Ferragnez. In primis il rapper Fedez, marito dell'imprenditrice digitale, e in secondo luogo anche la sorella Valentina, anche lei influencer, entrambi trascinati nella più grande crisi d'immagine che abbia mai travolto gli attici di Citylife.

Fedez per 108 mila follower

Alla discesa di Chiara Ferragni dell'olimpo degli influencer sembra associarsi quella di Fedez che secondo i dati Arcadiacom.it ha perso dal 12 dicembre a oggi ben 108 mila follower.

Il calo di follower che lo ha riguardato, se pur minimo rispetto ai suoi 14 milioni di seguaci, è indicativo di un effetto a cascata del danno reputazionale. Ad aggravare la situazione in casa Ferragni nelle ultime ore è stata anche la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Chiara Ferragni per l'ipotesi di truffa aggravata. Uno scossone a cui l'intera famiglia ha già proveduto a rimediare con una donazione di 1 milione di euro, annunciata dopo le scuse di lei e già arrivata all'Ospedale Regina Margherita.

Il rapper, che in un primo momento sembrava aver preso delle distanze dallo scandalo per poi difendere sua moglie, non ha mai davvero smesso di postare sulla sua pagina. Il primo post era stato quello in risposta al presidente del Consiglio Meloni, poi le stories in cui riprendeva i suoi figli Leone e Vittoria durante i gironi di Natale e infine il video del "finto capodanno" che ha segnato il ritorno di Chiara Ferragni sui social dopo oltre due settimane di silenzio. Ed è proprio in corrispondenza del Natale che i dati mostrano un lieve rialzo dei follower del rapper, a cui però è seguito nuovamente il crollo. La coppia per il ritorno in grande stile dai fan ha infatti impugnato l'arma vincente dei figli. Naturalezza e tenerezza in grado di risvegliare empatia anche nelle menti più ciniche.

Valentina Ferragni trascinata dal crollo

Divenuta stella social anche grazie al traino di sua sorella maggiore, oggi anche Valentina Ferragni si trova a fare i conti con le conseguenze del Pandoro Gate. La sua è una perdita di sole 22 mila unità, ma niente affatto banale. E' più di quanto abbia perso Chiara nei primi giorni della crisi. A poco sono serviti i momenti di leggerezza postati per il suo compleanno o durante il viaggio alle Saychelles. Questi eventi hanno appena alterato la curva discendente.

Balocco cresce per nuovi iscritti

«Se si tiene conto del numero di follower dei tre account Instagram si può comprendere come percentualmente le perdite di follower sono molto vicine, infatti, quella della Ferragni è stata a oggi dello 0,74%, quello di Fedez è dello 0,72% e infine quella di Valentina Ferragni è pari allo 0,47%», spiega Domenico Giordano, data analyst Arcadiacom.it. «C'è poi un aspetto, non secondario da considerare, in queste ultime settimane, l'account Instagram dell'azienda Balocco non ha perso neanche un follower, anzi, è cresciuto di qualche centinaio di nuovi iscritti».