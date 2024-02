Fedez al party di Donatella Versace, le foto con Gigi Hadid, i sorrisi (forzati) e i difficili giorni da single

La prima uscita pubblica per Fedez dopo la notizia della separazione da Chiara Ferragni è per partecipare alla sfilata dell'amica Donatella Versace: «Mi è molto vicina in questo momento», ha spiegato.

Il rapper si è accomodato in prima fila dribblando le domande dei giornalisti, ai quali si è limitato a dire «non voglio parlare». Grande assente la moglie, che è rimasta a casa mancando tutti gli eventi della Fashion Week, e da casa si è limitata a pubblicare una foto con lo sguardo triste e un cuoricino.

Che tra gli ormai Ferragnex ci sia grossa crisi sembra ormai essere confermato dai fatti, prima ancora che dalle parole dei diretti interessati, che per il momento si sono limitati a trincerarsi nel silenzio nel nome del bene dei figli e della famiglia. La rottura in casa della "royal family" del gossip italiano non sta mancando di suscitare interesse anche all'estero, ed è proprio su alcuni account stranieri che è spuntata una foto che la dice lunga sullo stato d'animo di Fedez durante la sfilata versace.

L'after party con Gigi Hadid

Dopo la sfilata, Fedez non ha fatto subito rotta verso la casa in cui sta passando i giorni da separato (quella dei genitori? Un appartamento in affitto vicino ai figli?) ma si è intrattenuto all'after party di Donatella Versace. A testimoniarlo, i video pubblicati sui social che lo vedono accanto all'amica stilista, all'attrice Anne Hathaway e alla modella Gigi Hadid.

Gigi Hadid com Fedez, Donatella Versace, Anne Hathaway e Beatrice Vendramin na after party da Versace em Milão, na Itália hoje - 23/02. pic.twitter.com/vZlTynp765 — Gigi Hadid Brasil (@GigiHadidBR) February 23, 2024

La passione per la modella

Proprio per Gigi Hadid, Fedez ha una passione che non ha mai nascosto e che non è mai piaciuta molto alla moglie Chiara. Il rapper ha incontrato per la prima volta la super modella statunitense in occasione dell’after party del Met Gala 2022: «Vi dico solo che Gigi mi ha abbracciato», era stato il commento entusiasta. Dopo quella prima occasione, ce ne sono state altre e lui non ha mai nascosto il suo debole. Eppure stavolta neanche la vicinanza alla sua amata Gigi è riuscita a restituirgli il sorriso.

Sigaretta e cellulare

Anche durante la sfilata, se non si considera qualche sorriso di circostanza riservato ai fotografi, Fedez è rimasto cupo. Gli occhi puntati sul cellulare a leggere e inviare messaggi.