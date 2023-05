Fazio e la Rai, il cda nomina Roberto Sergio nuovo ad. Chi sostituirà il conduttore di “Che tempo che fa”? Ipotesi Porro o Hoara Borselli

Mentre il contestato addio di Fabio Fazio alla tv pubblica, continua a tenere banco sui social e nel dibattito politico, l’attenzione torna in queste ore sulla governance della Rai. Oggi si tiene infatti il consiglio d'amministrazione per la nomina del nuovo amministratore delegato Roberto Sergio.

L'intesa sarebbe già chiusa perché sostenuta dalla presidente Marinella Soldi, vicina a Matteo Renzi, da Simona Agnes, in quota Forza Italia, e Igor De Blasio in quota Lega, tuttavia Palazzo Chigi punterebbe ad un consenso più ampio, ottenendoa anche il voto del consigliere in quota M5s Alessandro di Majo. Uno scambio ovviamente non a somma zero, con Giuseppe Conte che avrebbe in mente un ruolo di rilievo per Giuseppe Carboni, per non finire nel dimenticatoio dopo la direzione del Tg1 e mantenere incarichi di rilevanza.

Al via la nuova Rai

Di fatti oggi si assisterà quindi al taglio del nastro per il nuovo corso dell'emittente radio televisiva. Un avvio "accidentato" non solo - appunto - per le tante voci critiche che si sono levate rispetto alle prime scelte (su Fazio si è consumato anche uno scontro tra l'ex ad Carlo Fuortes e il cda), ma anche perché la rivoluzione in atto è tutta da completare. Specie per quanto riguarda i palinsesti dei programmi di approfondimento. Le certezze al momento sono poche: gli spazi di Bruno Vespa, lo stop a Che tempo che fa e il ridimensionamento di Corrado Augias (lo scrittore ha in mano tre programmi).

I nomi

Per il resto almeno in questa fase non dovrebbero essere colpiti altri format - Report, In Mezz'ora e lo spazio di Marco Damilano su Rai3 - sempre criticati da chi oggi decide le sorti della Rai. Ciò che si vedrà saranno soprattutto avvicendamenti con cambi alle conduzioni, ad esempio per Agorà (i nomi in ballo sono quelli di Annalisa Bruchi e Stefano Fumagalli). Più spazio dovrebbe quindi essere destinato a conduttrici come Monica Setta, Laura Tecce e, forse, Luisella Costamagna. Totalmente aperta invece la partita per raccogliere la difficile eredità di Fazio. In corsa - almeno per quella "morale" - ci sarebbero due conduttori, giornalisti e opinionisti vicinissimi all'attuale esecutivo, cioè Hoara Borselli e Nicola Porro. Difficilmente però, se davvero approderanno a Viale Mazzini, passeranno per Rai 3.

NUOVO AD

Si è conclusa con tre voti a favore, uno contrario e due astensioni, che valgono come un no, la votazione in consiglio di amministrazione Rai di Roberto Sergio, nuovo amministratore delegato, che non era presente al momento della nomina. A pesare dunque il voto favorevole della presidente Marinella Soldi, che in caso di parità vale doppio. A favore anche Simona Agnes, in quota Forza Italia, e Igor De Biasio, in quota Lega. Contraria Francesca Bria, nominata in quota Pd, mentre Alessandro Di Majo, in quota M5S, e il consigliere Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti, si sono astenuti.