Beccaria, preso il quarto ragazzo evaso dal carcere minorile di Milano

Un altro ragazzo latitante fuggito il giorno di Natale dal Beccaria di Milano è stato rintracciato e riportato in istituto. La conferma da fonti del Ministero della Giustizia. Il giovane, a quanto si è saputo, è stato rintracciato dagli agenti della Polizia penitenziaria, ora si trova nel carcere Beccaria. Non si sarebbe presentato spontaneamente come fatto invece da altri due ieri.