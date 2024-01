Esercito, il nuovo volto tecnologico tra IA e droni: ecco le nuove unità in arrivo

"Cimic" e "Rombo". L'esercito al passo coi tempi. Due nuove unità in arrivo nel nome dell'Ia e dell'uso dei droni. Mercoledi 25 gennaio verranno presentate di fronte al sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti e al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino. Si tratta del 7° Reggimento «Cimic» e il 9° Reparto Sicurezza Cibernetica «Rombo». L'uso dei droni permetterà di acquisire immagini e informazioni sul territorio per poi sfruttare l'artiglieria.

AI, sostenibilità e inclusività: i tech trend del Ces 2024

Lo sviluppo tecnologico

Questi miglioramenti tecnologici attraverso l'Esercito 4.0 erano stati avviati da tempo e stanno portando i primi risultati.

Oltre a questi droni, sono a lavoro per ideare nuovi sistemi robotici che possano essere da supporto in caso di guerra. Questo piano verrà attuato grazie alle collaborazioni con istituti e industrie legate alla Difesa.

Chi sono “ Cimic ” e “Rombo”?

Il primo eredita la bandiera del 3° Gruppo Specialisti d'Artiglieria «Bondone» ed è equipaggiato con Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Apr) di ultima generazione, che rappresentano innovativi sistemi di ricognizione e targeting a lungo raggio. La seconda unità, assume la Bandiera e le tradizioni del 9° Battaglione Guerra Elettronica «Rombo». Il suo compito è quello di studiare e immaginare possibili attacchi nemici per attuare un piano di difesa ed è in grado di tutelare le reti della Forza armata in caso di attacco.