La Consulta contro l'ergastolo duro: «Permessi anche a chi non si pente»

di Claudia Guasco

È una violazione della Costituzione negare permessi di uscita dal carcere a mafiosi che si rifiutano di collaborare con la giustizia. A una condizione: devono sussistere elementi tali che escludano collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha deciso la Corte costituzionale, che pronunciandosi sul caso di due detenuti ha aperto un varco nel muro dell'ergastolo ostativo. Una sentenza di grande impatto, perché non riguarda solo i 1.250 condannati al fine pena mai, bensì anche chi è in cella per...