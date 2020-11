Covid, Pregliasco: «Diffusione più ampia e peggiore di prima»

La diffusione del coronavirus oggi è «molto ampia e peggiore della prima volta» e «il problema è la pervasività di questo perfido virus che, grazie alla sua benevolenza nella grande maggioranza dei casi, penetra in famiglia e nei contesti lavorativi». Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore scientifico dell'Istituto Galeazzi di Milano, durante la trasmissione Agorà, su Rai 3. «In questo momento - ha proseguito - c'è una diffusione, non dico omogenea, ma molto ampia e peggiore della prima volta. Lo vedo nella percezione del contesto in cui vivo e lavoro, di familiari e gli amici: in questo momento la probabilità di rischio c'è e l'oggettività di contrarre l'infezione è generalizzata». Il Covid, ha aggiunto, «è facilissimo acquisirlo, magari sul lavoro o in un contesto comunitario, ma poi arriva a casa» e «la famiglia è un elemento moltiplicatore perché si abbassano le difese a fronte della presenza di soggetti asintomatici».

