È previsto in giornata un nuovo vertice di governo in vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7 gennaio. Si lavora per chiudere a breve l'ordinanza ponte del ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore fino al 15 gennaio, data di scadenza dell'ultimo Dpcm. Non si esclude che il provvedimento possa essere firmato anche entro stasera.

Occhi puntati sul weekend. «Valutiamo l'ipotesi per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli spostamenti. Dopo aver raccolto i contributi dei presidenti domani si tireranno le somme con il governo». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del vertice di ieri con le Regioni.

Per i Comuni sotto i 5mila abitanti saranno comunque possibili gli spostamenti entro i 30 km, ad eccezione del Capoluogo di provincia. «Stiamo facendo fare un approfondimento ai tecnici in modo da abbassare le soglie dell'Rt per accedere in zona rossa o arancione. Misura che incide sul modello della zonizzazione».

«La zonizzazione e le responsabilità dei territori - ha detto ieri sera il ministro Francesco Boccia - hanno funzionato perché hanno portato il paese da 1.72 a 0.8. E questo è un risultato oggettivo».

Oltre l'ordinanza ponte che sta preparando il ministro Speranza, sappiamo dunque che il sistema di colorazione delle zone, degli spostamenti a fasi alterne diventerà strutturale ma soprattutto potrà cambiare molto rapidamente.

L'8 gennaio, il giorno dopo in cui entra in vigore l'ordinanza, usciranno i dati sul monitoraggio epidemiologico dell'Iss e diverse regioni avranno un loro regime imposto dal colore della zona.

L'importanza dei tempi di reazione

«Nella terza ondata a doverci preoccupare non è solo il dato dei contagi, ma la rapidità della loro ripresa», ha detto il ministro Francesco Boccia al Messaggero. «Le diverse varianti a partire da quella inglese impongono una modifica dei tempi di reazione. Bastano pochi giorni per far saltare un equilibrio delicatissimo. Alcune zone del Paese devono prepararsi a conservare limiti alla circolazione, è un fatto inevitabile per quanto sgradito a tutti, a cominciare dal governo.

