Covid in Italia, Rt e incidenza in leggero aumento ma i ricoveri restano stabili. La Capua: «Mascherine sempre con noi»

Covid in Italia, l'ultimo bollettino: l'indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 12 dicembre «è sotto la soglie epidemica, pari a 0,96 (0,93-0,99), in aumento rispetto alla settimana precedente (Rt 0.80)», l'incidenza di casi diagnosticati e segnalati nel periodo 14-20 dicembre «è pari a 103 casi per 100mila abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (94 casi per 100mila abitanti nella settimana), infine l'occupazione dei posti letto in area medica «è pari a 11,8% (7.360 ricoverati), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (11,9%)« mentre »è in lieve aumento l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 3,1% (276 ricoverati) rispetto alla settimana precedente (2,7%)».

È quanto emerge dai dati preliminari del monitoraggio Covid settimanale ministero della Cabina di regia ministero della Salute-Iss.

ILARIA CAPUA E LE MASCHERINE

«Non voglio convincerci che bisogna rimettere le mascherine ma portarsele dietro sì. Possono capitare situazioni imbarazzanti nelle quali si è seduti vicino a persone che tossiscono o mostrano sintomi di una infezioni respiratoria, per esempio in treno o in aereo oppure in altre luoghi chiusi e affollati. E così non ci mangiamo le mani per non avere portato con noi una protezioni». Così la virologa Ilaria Capua in un editoriale sul Corriere della Sera. «Ci troviamo in una fase di crescita del virus, è importante essere accorti e fare i tamponi», ha rimarcato. «Ogni volta in cui ci si trova a dover stringere le mani a tante persone - aggiunge - prima di mettervi a tavola o di mangiare il finger food, per piacere andate a lavarvi le mani. E poi visto che ahimè questo inverno sarà probabilmente il più caldo mai registrato: apriamo le finestre per piacere. Basta poco anche 4 dita per permettere all'aria di muoversi e di ricambiarsi».