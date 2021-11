Due anni deve ancora compierli ed è la più giovane dei ricoverati per Covid in Abruzzo: l’ottavo paziente dell’area peligna a finire in corsia ad oggi, è di quelli che il vaccino non possono neanche sceglierlo. Non come gli altri sei dei sette ricoverati, insomma, che l’inoculazione la hanno rifiutata.

I medici dell’ospedale di Sulmona le hanno diagnosticato una forma di polmonite, anche se non sembra essere quella tipica da Covid, ovvero...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati