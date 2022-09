Positivo al Covid da 471 giorni: è il secondo caso d'infezione più lungo dall'inizio nella pandemia

Un uomo di circa 60 anni, affetto da un tumore linfatico e in cura al Yale New Haven Hospital, in Connecticut, negli Usa, è positivo al Covid da 471 giorni. Stando ai dati raccolti fino a oggi, sarebbe l'infezione più lunga mai documentata dall'inizio della pandemia, dopo un caso di 505 giorni registrato nel Regno Unito ad aprile in un paziente immunodepresso poi deceduto.

Covid: il secondo caso più lungo negli Stati Uniti

Secondo gli studi condotti dalla Yale University e illustrati su medRxiv (piattaforma online che mette a disposizione le ricerche prima che vengano sottoposte a revisione da parte della comunità scientifica) il paziente, aveva ricevuto diversi trattamenti, a causa del tumore, a partire dal 2019, finché a novembre 2020, ricoverato per altre analisi, è risultato positivo al Covid. A infettare l'uomo, il ceppo B.1.517 del virus, cioé la prima forma diffusa nella prima fase della pandemia, oggi praticamente estinto. «Salvo l'iniziale presentazione di sintomi a carico delle vie aeree superiori che non hanno richiesto ossigenazione né ricovero, il paziente è rimasto asintomatico per tutta la durata dell'infezione», riportano i ricercatori.

I test effettuati sul paziente nel corso dell'infezione hanno mostrato che il virus si è evoluto in tre distinti genotipi, accumulando mutazioni a una velocità più alta di quanto si osserva in genere in natura, i ricercatori aggiungono: «Il nostro studio fornisce prove che le infezioni croniche da SarsCoV2 possono essere la fonte da cui emergono varianti geneticamente diverse capaci di causare futuri focolai di Covid-19». Quello descritto dai ricercatori americani non è il primo caso di infezione cronica da SarsCov2, altri casi erano già stati riportati e tutti associati a malattie croniche già presenti nei pazienti, il cui sistema immunitario, già indebolito, era incapace di liberarsi del virus.

