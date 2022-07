Covid, bollettino oggi 4 luglio: 36.282 nuovi casi e 59 morti. Sale il tasso di positività: 27,9% (+0,5%)

Covid, il bollettino di oggi lunedì 4 luglio 2022. Sono 36.282 i nuovi casi di Covid (71.947 ieri) e 59 i morti (57 ieri) nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 129.908 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 27,9% (ieri 27,4%). In aumento i ricoveri con sintomi (+436 da ieri per un totale di 7.648) e le persone in terapia intensiva (+12 da ieri per un totale di 303).

