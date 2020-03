Arriva da Anversa degli Abruzzi la prima denuncia in Italia per aver diffuso fake news sul Coronavirus. A presentarla è stato il sindaco del paese, Gianni Di Cesare, travolto nei giorni scorsi dalle telefonate allarmate dei suoi compaesani che chiedevano spiegazioni in merito ad un post pubblicato da una donna di Villalago che, nel citare una fonte di stampa, indicava «il primo caso di Coronavirus ad Anversa». Notizia diventata virale in poche ore, ma priva di ogni fondamento e che ha costretto il sindaco a rivolgersi ai... Ultimo aggiornamento: 09:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA