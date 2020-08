Foligno, non vuole indossare la mascherina e blocca il treno: multato giovane nigeriano

FOLIGNO - Nei giorni scorsi un ventenne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dalla Polfer di Foligno per i reati di rifiuto di fornire le proprie generalità ed interruzione di pubblico servizio. L’uomo, sorpreso dal capotreno privo di biglietto e senza mascherina, si è rifiutato di indossare la mascherina impedendo al convoglio di ripartire. Per lui è scattata anche la sanzione amministrativa di 400 euro prevista dalle norme anti – Covid 19.

Il bilancio dell'attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo nella settimana appena trascorsa conta 1709 persone identificate, 9 persone denunciate, effettuati 242 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 61 treni scortati, 12 pattuglie di servizio in auto,un minorenne rintracciato. Ultimo aggiornamento: 09:19