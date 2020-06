Coronavirus, il governatore Fontana premierà la dottoressa che ha scoperto il paziente 1

Uno dei premi Rosa Camuna di quest'anno sarà dedicato alla dottoressa Annalisa Malara che per prima ha avuto il coraggio di individuare il paziente 1. Credo che si debba un grazie a lei

per questa scelta coraggiosa e che premiando lei si premiano tutti medici, infermieri, volontari che in questa pandemia hanno dimostrato una forza, determinazione, disponibilità nei confronti degli altri che è davvero commovente

