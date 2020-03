Coronavirus, i dati choc a Bergamo: «Almeno 1.800 trentenni con la polmonite»

La città di Bergamo è sempre più in ginocchio per via del coronavirus. Dati choc arrivano dai medici della Federazione medici di famiglia (Fimmg) Lombardia, secondo cui i pazienti trentenni con polmonite da Covid19 sarebbero almeno (se non più di) 1.800, in una città che conta poco meno di 120mila abitanti totali.



«La polmonite da Coronavirus evidentemente non colpisce solo in età più avanzata», spiega Paola Pedrini, segretaria Fimmg Lombardia, «qui a Bergamo siamo 600 medici di famiglia e ognuno di noi ha in osservazione almeno 3 trentenni malati di polmonite da Covid». Ultimo aggiornamento: 16:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA