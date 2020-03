Coronavirus, è morto il dottor Ivo Cilesi, fra i massimi esperti nella lotta Alzheimer e alla demenza senile

Ivo Cilesi è morto in ospedale a Parma: era risultato positivo al coronavirus dopo essere stato ricoverato per una crisi respiratoria mentre si trovava a Salsomaggiore Terme, dove abita la compagna. Era i massimi esperti nella lotta all'Alzheimer e aveva ideato e diffuso la doll (bambola) therapy e la terapia del viaggio. Il dottore era residente a Cene, nel bergamasco.

Aveva 61 anni ed era originario di Genova. Era fra i luminari dell'approccio non farmacologico alla demenza senile e il suo metodo più conosciuto, la terapia della bambola, si era sempre più diffuso nel mondo dopo la sperimentazione e le prime applicazioni al centro Alzheimer di Gazzaniga del quale era consulente, mentre era responsabile, come ricorda Bergamonews, Servizio terapie non farmaco logiche e riabilitazione cognitiva dell’Area Alzheimer della Fondazione Santa Maria Ausiliatrice di Bergamo. Era anche responsabile per l’inserimento di terapie non farmacologiche alla Fondazione “Cardinal Gusmini” di Vertova.

La Doll Therapy fronteggia i disturbi del comportamento dei malati di Alzheimer (perdita di orientamento che porta a vagare, aggressività, depressione, insonnia). In Italia i malati sono un milione e duecentomila.

Cilesi si era laureato in Pedagogia a Genova ed era divenuto psicopedagogista e musico-terapeuta con specializzazione al Royal Hospital di Londra.

La sua scomparsa ha colpito profondamente le migliaia di centri non solo in Italia in cui aveva insegnato come fronteggiare l'Alzheimer e la demenza senile con un approccio non basato sui farmaci ma esaltando l'empatia tra i malati e chi se ne prende cura a cominciare dai familiari. Migliaia anche i volontari formati nei suoi corsi e nei suoi seminari: tutti gli hanno sempre ricosciuto una profonda umanità.

Sono in corso accertamenti su eventuali patologie del medico, morto nella notte di domenica. La compagna è in quarantena.

