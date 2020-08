Coronavirus Lombardia, il bollettino: 118 nuovi casi e 5 morti, aumentano guariti e dimessi (+208)

Coronavirus, in Lombardia si registrano 118 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore a fronte di 8.979 tamponi effettuati. Lo fa sapere la Regione nel quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia, precisando che tra i 22 nuovi positivi rilevati in provincia di Mantova è compresa la seconda parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio, di cui è stata data notizia martedì 4 agosto. Dei 118 nuovi casi - sottolinea inoltre la Regione - uno è stato scoperto a seguito di test sierologico e 18 tamponi sono risultati «debolmente positivi».

Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+208) e in provincia di Lodi e Sondrio non si registrano nuovi casi. Relativamente al numero dei nuovi 'positivi', tra i 22 rilevati in provincia di Mantova è compresa la seconda parte dei soggetti riferibili al focolaio già comunicato pic.twitter.com/jln0DYvyWR — Regione Lombardia (@RegLombardia) August 6, 2020

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 5, per un totale complessivo da inizio pandemia di 16.829. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 11 come ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 16.829, 5 più di ieri. I guariti/dimessi sono oggi 208, per un totale di 74.080, di cui 72.634 guariti e 1.446 dimessi.