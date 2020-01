Coronavirus in Italia, la mappa degli spostamenti dei turisti cinesi malati

Il coronavirus è arrivato in Italia: una coppia di turisti cinesi a Roma è risultata positiva ai test. I due turisti erano in Italia dal 23 gennaio e alloggiavano in un hotel di via Cavour, il Palatino, quando hanno accusato i primi sintomi di febbre alta: ma qual è stato il loro percorso, dal loro arrivo in Italia fino a ieri?



Atterrati all’aeroporto di Malpensa giovedì scorso, i due facevano parte di una comitiva che partecipava ad un tour organizzato: centisi a Milano, si sono spostati prima a Parma, poi a Roma (il 28 gennaio), con varie tappe. La loro comitiva aveva soggiornato anche a Sorrento, ma i due si erano separati dalla stessa, ha detto il dg dell’Asl Nicola Lorusso a Ciociaria Oggi.



Il loro autobus è stato poi intercettato intorno a Cassino, dove però non è mai arrivato. La stanza dell'albergo di Roma dove soggiornavano i due turisti è stata intanto decontaminata della Asl, dopo che era stata sigillata due sere fa quando la coppia è stata soccorsa in ambulanza. Oggi alle ore 14, si svolgerà una conferenza stampa per comunicare il primo bollettino sanitario sull'evolversi della condizione clinica dei due pazienti.

